Врач Елесина: лучшими способами похудеть являются аэробика и подсчет калорий

Врач раскрыла способ быстро похудеть к лету
Фото: unsplash.com
Регулярность является главным залогом успеха в попытке придти к идеальной форме

Быстрому похудению способствуют аэробные нагрузки, подсчет калорий и низкоуглеводная диета, утверждает эндокринолог Мария Елесина. По ее словам, человеку, который хочет сбросить лишный вес, необходимо заниматься аэробикой регулярно.

Врач рассказала, что силовые упражнения тоже эффективны при похудении, но они направлены на долгосрочный результат. Мышцы будут потреблять больше калорий и способствовать постепенной нормализации веса. В случаях, когда нужен более быстрый результат, нужно пересмотреть свой рацион и заниматься йогой, скандинавской хотьбой, хотьбой на эллипсе, плаванием или пилатесом.

"Главное – регулярность, нужно не менее 150 минут активности в неделю", – подчеркнула она.

Елесина отметила, что сочетание правильного подхода к питанию и активности дает лучший результат при похудении. Если придерживаться только одного направления, то эффект будет меньше.

И диет самыми эффективными считаются те, которые ограничивают количество употребляемых углеводов. Но самой здоровой называют средиземноморскую. Подсчетом калорий, по словам медика, увлекаться долго не стоит, чтобы избежать невроза.

Ранее врач рассказал, как похудеть к лету и не навредить здоровью.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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