Врач раскрыл способы похудеть к лету без вреда для здоровья

Нужно стараться не вводить организм в состояние стресса

Довольно часто в весенний период люди начинают активно приводить себя в форму перед летом. Кто-то налегает на спорт, а некоторые садятся на жесткую диету. И то, и другое может нанести серьезный вред здоровью. Врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко рассказала, как сбросить вес и не навредить своему организму.

Скинуть пару лишних кило и просто подтянуть тело, по словам специалиста, можно буквально за пару месяцев. Для этого нужно постепенно снижать калорийность употребляемой пищи и повышать физическую активность. Если цель больее серьезная, сбросить около 5 килограммов, то тут следует отвести на это порядка 4 месяцев.

"Оптимальным темпом снижения массы тела за месяц считается: для мужчин – 1,0–3,5 кг, а для женщин – 0,8–3,0 кг", – пояснила врач.

Если худеть быстрее, то для здоровья это будут небезопасные темпы. Организм начнет воспринимать это как стресс и будет стараться больше накапливать энергии.

Также до начала похудения медик советует пройти небольшое исследование, чтобы выяснить причину набора веса. Если она заключается в состоянии здоровья, то нужно заняться ее решением. Еще необходимо оценить свой образ жизни – при малоподвижном нужно обязательно добавить больше физической нагрузки, чтобы получить результат.