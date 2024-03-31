Похудеть не получается: три самые популярные ошибки

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Весна – период, когда многие стараются привести себя в форму перед летним отпуском. Однако не всегда получается достичь нужного результата. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала три самые распространенные ошибки, которые могут стать причиной проблем с потерей веса.
Первая – это неверный подход к подбору рациона. Желающие похудеть полагают, что, руководствуясь правилом о дефиците калорий, нужно меньше есть. Однако это не так. Напротив, такой подход ведет к недоеданию и срывам.
"Голод не приветствуется: в состоянии стресса тело может еще быстрее накапливать жир за счет изменения гормонального фона", – поясняет специалист.
Вторая касается неправильного подхода к физнагрузкам. Если в результате серьезных тренировок в спортзале человек не питается правильно, то организм будет испытывать серьезный стресс. А это обязательно замедлит процесс набора мышечной массы и потери жировой.
Третья ошибка заключается в ожидании быстрого результата. Если хочется потерять лишние килограммы так, чтобы они не вернулись назад, нужно настраиваться на долгую игру. А также помнить, что результаты при похудении – индивидуальны и зависят от множества факторов.
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