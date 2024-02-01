Знаменитое корейское блюдо оказалось крайне полезным для похудения

Эффект особенно заметен у мужчин

Специалисты южнокорейского Университета Чунг-Анг после проведенных исследований пришли к выводу, что популярное в стране блюдо кимчи является крайне полезным для похудения. Об этом пишет портал Ридлайф.ру.

В Южной Корее утверждают, что ароматная капуста с обилием специй может бороться с простудой и похмельем. Дополнительно оказалось, что блюдо содержит полезные пробиотики, которые могут уменьшать количество жировых клеток в организме. Больше всего эффект был заметен на мужчинах.

После изучения данных 115 тысяч человек, исследователи пришли к выводу, что наличие кимчи в рационе способно уменьшить риск развития ожирения на 10%. Поэтому они советуют ежедневно употреблять хотя бы 50 граммов блюда, чтобы бороться с лишним весом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, от каких продуктов нужно отказаться, чтобы гарантированно похудеть к лету.

Источник: Ридлайф.ру
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