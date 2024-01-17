Диета Бородиной: как худеет ведущая после праздников

Диета Бородиной: как худеет ведущая после праздников
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде пришлось исключить из рациона многие продукты

Ксения Бородина после рождения двух дочерей сумела сохранить стройность фигуры. Ведущая признается, что это ей дается крайне тяжело, поскольку приходится строго соблюдать режим питания.

Бородина рассказала о своей диете после праздников и отдыха в Тайланде. По ее словам, она сидит на сушке – почти ничего не ест. Ей приходится полностью исключать из рациона сладости, мучное. Компенсирует недостаток вкусностей она с помощью обоняния, периодически нюхая запрещенные продукты.

"Можно только чай. Пью воду, ем куриные грудки, ем салат с капустой, творог, немного меда – и так по кругу", – призналась она.

Фото: соцсети

Ведущая говорит, что дается ей это крайне тяжело, поскольку сил от этой диеты у нее не остается. И настроение оставляет желать лучшего.

Особенно ей сложно переносить все из-за того, что нужно готовиться к экзаменам. Некоторое время назад она поступила на факультет психологии в МГУ, и скоро у нее сессия, передает женский журнал "Клео.ру".

Ранее Бородину потребовали лишить работы после скандала.

Источник: соцсети
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