Бородину требуют лишить работы после скандала

Бородину требуют лишить работы после скандала
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У нее произошел конфликт с другой звездой

В этом году Ксения Бородина стала новой ведущей шоу "Последний герой". Работу она получила после того, как проект покинула ее предшественница. Участники передачи до сих пор вспоминают о работе вместе с ней с содроганием.

Например, Анна Седокова утверждает, что Бородина вела себя неподобающим образом. В то время, когда все остальные не имели доступа даже к базовым средствам гигиены, у ведущей были собственные гримеры и комфортные апартаменты. При этом участников шоу она постоянно учила жизни.

Певица рассказала, что за кадром между ней и Бородиной регулярно происходили перепалки, которые не попадали в финальный монтаж.

"Мне кажется, что у проекта должна быть более понимающая ведущая, а не столь холодная", – потребовала она лишить Бородину работы после скандала.

Хорошее впечатление на Анну Седокову произвела Виолетта Чиковани. Она, по ее словам, является "горячей штучкой" и "настоящим бойцом". 

Как известно, артистка сильно похудела во время участия в шоу. Поэтому теперь она не стесняется выходить в свет в провокационных и откровенных нарядах.

Источник: СтарХит
По теме

Милохин выдвинул условия для возвращения в Россию

Блогер требует гарантий

Сразу несколько звезд не позвали на "Новогодний Голубой огонек 2024"

Артистов не будет по самым разным причинам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей