Бородину требуют лишить работы после скандала

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В этом году Ксения Бородина стала новой ведущей шоу "Последний герой". Работу она получила после того, как проект покинула ее предшественница. Участники передачи до сих пор вспоминают о работе вместе с ней с содроганием.
Например, Анна Седокова утверждает, что Бородина вела себя неподобающим образом. В то время, когда все остальные не имели доступа даже к базовым средствам гигиены, у ведущей были собственные гримеры и комфортные апартаменты. При этом участников шоу она постоянно учила жизни.
Певица рассказала, что за кадром между ней и Бородиной регулярно происходили перепалки, которые не попадали в финальный монтаж.
"Мне кажется, что у проекта должна быть более понимающая ведущая, а не столь холодная", – потребовала она лишить Бородину работы после скандала.
Хорошее впечатление на Анну Седокову произвела Виолетта Чиковани. Она, по ее словам, является "горячей штучкой" и "настоящим бойцом".
Как известно, артистка сильно похудела во время участия в шоу. Поэтому теперь она не стесняется выходить в свет в провокационных и откровенных нарядах.
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