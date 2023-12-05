Бородину требуют лишить работы после скандала

У нее произошел конфликт с другой звездой

В этом году Ксения Бородина стала новой ведущей шоу "Последний герой". Работу она получила после того, как проект покинула ее предшественница. Участники передачи до сих пор вспоминают о работе вместе с ней с содроганием.

Например, Анна Седокова утверждает, что Бородина вела себя неподобающим образом. В то время, когда все остальные не имели доступа даже к базовым средствам гигиены, у ведущей были собственные гримеры и комфортные апартаменты. При этом участников шоу она постоянно учила жизни.

Певица рассказала, что за кадром между ней и Бородиной регулярно происходили перепалки, которые не попадали в финальный монтаж.

"Мне кажется, что у проекта должна быть более понимающая ведущая, а не столь холодная", – потребовала она лишить Бородину работы после скандала.

Хорошее впечатление на Анну Седокову произвела Виолетта Чиковани. Она, по ее словам, является "горячей штучкой" и "настоящим бойцом".

Как известно, артистка сильно похудела во время участия в шоу. Поэтому теперь она не стесняется выходить в свет в провокационных и откровенных нарядах.