"Сумасшествие": Бородина высмеяла "маменькиных сынков"

"Сумасшествие": Бородина высмеяла "маменькиных сынков"
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда уверена, что слишком зависящим от родительского одобрения людям требуется помощь психолога

Бессменная ведущая "Дома-2" Ксения Бородина славится своим острым язычком – она привыкла честно и прямо высказывать свое мнение в соцсетях по каким-либо жизненным ситуациям или даже о конкретных людях. В этот раз под удар попали так называемые "маменькины сынки" – мужчины, которые, на взгляд Ксении, чрезмерно зависят от своей матери и постоянно нуждаются в ее помощи, подсказках, советах и одобрении.

Так, недавно телеведущая поделилась с подписчиками роликом с мужчиной. На видео тот рассказывает, что делится с мамой едва ли не каждым моментом своей жизни и набирает ее по телефону по 20-25 раз в день. Мужчина всерьез считает, что его мать вправе принимать какие-то решения, связанные с его личной жизнью – женой, детьми. Также она должна быть в курсе его рабочей жизни, времяпрепровождения, увлечений, разговоров с коллегами и друзьями.

Бородина, комментируя этот ролик, с сарказмом отметила, что посоветовала бы этому мужчине столько же раз созваниваться с психологом – от этого будет больше пользы.

"Это что за сумасшествие я только что посмотрела? Как такое может быть? Зачем? Для чего? Абсолютно очевидно, что этот мужчина женат на своей маме, а не своей жене", – отрезала Ксения.

Ранее Бородина показала крепкие бедра и подтянутые ягодицы.

Источник: Соцсети
По теме

Куда вложиться в 2024 году: россиянам назвали самые выгодные варианты

Доллар и евро все еще актуальны для скупки, указывает экономист

Брежнева попросила прощения у Меладзе после развода

Певицы обратилась к бывшему на русском языке, пишут СМИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей