"Сумасшествие": Бородина высмеяла "маменькиных сынков"

Звезда уверена, что слишком зависящим от родительского одобрения людям требуется помощь психолога

Бессменная ведущая "Дома-2" Ксения Бородина славится своим острым язычком – она привыкла честно и прямо высказывать свое мнение в соцсетях по каким-либо жизненным ситуациям или даже о конкретных людях. В этот раз под удар попали так называемые "маменькины сынки" – мужчины, которые, на взгляд Ксении, чрезмерно зависят от своей матери и постоянно нуждаются в ее помощи, подсказках, советах и одобрении.

Так, недавно телеведущая поделилась с подписчиками роликом с мужчиной. На видео тот рассказывает, что делится с мамой едва ли не каждым моментом своей жизни и набирает ее по телефону по 20-25 раз в день. Мужчина всерьез считает, что его мать вправе принимать какие-то решения, связанные с его личной жизнью – женой, детьми. Также она должна быть в курсе его рабочей жизни, времяпрепровождения, увлечений, разговоров с коллегами и друзьями.

Бородина, комментируя этот ролик, с сарказмом отметила, что посоветовала бы этому мужчине столько же раз созваниваться с психологом – от этого будет больше пользы.

"Это что за сумасшествие я только что посмотрела? Как такое может быть? Зачем? Для чего? Абсолютно очевидно, что этот мужчина женат на своей маме, а не своей жене", – отрезала Ксения.

Ранее Бородина показала крепкие бедра и подтянутые ягодицы.