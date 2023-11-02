Ксения Бородина заявила о нежелании возвращаться в Россию

Ксения Бородина заявила о нежелании возвращаться в Россию
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressgloballookpress.com
Новая ведущая реалити-шоу "Последний герой" поделилась наболевшим

Знаменитая российская телеведущая, ныне сменившая Яну Троянову на посту предводительницы "Последнего героя" Ксения Бородина призналась в любви к Таиланду и сообщила, что с радостью жила бы здесь как можно дольше.

На своей странице в социальных сетях она честно призналась, что азиатская страна неожиданно ее покорила, и в доказательство выложила целую кучу фотографий из теплых краев, на которых красуется в купальнике на фоне моря и пальм.

"Я думала, в чужой стране не смогу просидеть долго. Но прошел уже месяц, а я не хочу уезжать", – заметила Ксения.

Ведущая рассказывает, что Таиланд сначала напугал ее фауной и непривычной местностью. Приехав на съемки экстрим-шоу, она несколько дней боялась спать в номере отеля, потому что в любой момент в комнату могли пробраться ящерицы или тараканы. Ксении казалось, что отдыхать на острове невозможно и негде, и она очень удивлялась, замечая иностранцев в гостинице.

Но потом Бородина поняла, что ошибалась и на самом деле Тай – отличное место для релакса. Природа и простота, по словам красавицы, здесь потрясающие. Здесь не нужно наряжаться в вечерние платья и делать сложные прически и макияж: в таком виде просто некуда ходить.

Для отдыха в Таиланде, советует Ксения, достаточно стопки шорт, пляжных шлепанцев и парочки купальников. Это самый лучший наряд для здешних мест.

Ранее мы писали, что Ксения Бородина мечтает о примирении с экс-напарницей по "Дому-2" Ксенией Собчак.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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