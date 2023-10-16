Бородина впервые высказалась о беглой Трояновой: не сдержалась

Бородина впервые высказалась о беглой Трояновой: не сдержалась
Фото: соцсети
Звезда прервала молчание

Ксения Бородина получила новую работу – она заменила сбежавшую из России Яну Троянову в проекте "Последний герой". Раньше зрители очень любили звезду сериала "Ольга" в этой роли, поскольку она задавала дополнительный градус шоу. Как будет справляться новая ведущая пока многие не понимают.

На этом фоне публика стала одолевать Бородину с распросами об участии в передаче. Одни спрашивали об условиях работы, другие решили устроить провокацию, чтобы знаменитость наконец высказалась о своей предшественнице. Кто-то решил побесить Ксению, написав ей личное сообщение, что Троянова прекрасно справлялась со своей должностью ведущей "Последнего героя". И в ответ звезда не сдержалась.

Бородина впервые высказалась о беглой Трояновой в своих соцсетях. Она указала, что нисколько не спорит с профессионализмом артистки, но больше в России той и следа нет.

"Свято место пусто не бывает. Каждый сделал свой выбор, где он хочет жить и работать, поэтому ваше мнение, конечно, замечательное, но уже поздновато его высказывать", – выпалила ведущая.

Фото: соцсети

Сейчас Ксения Бородина находится в Тайланде на съемках "Последнего героя". В своих соцсетях она пожаловалась на условия, в которых приходится жить.

Источник: Утро.ру
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