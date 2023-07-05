"Злоба внутри": Троянова жестоко поплатилась за плевок в Россию

"Злоба внутри": Троянова жестоко поплатилась за плевок в Россию
Яна Троянова. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Актриса надеется на возвращение в Россию

После начала СВО многие российские звезды уехали из страны и расселились по разным уголкам земного шара. Одна из уехавших из России актрис – Яна Троянова. Она и представить себе не могла, что вдали от дома жизнь настолько сложна. Актриса настолько тяжело переживала разлуку с родиной, что едва не умерла из-за депрессии.

За рубежом Яна Троянова живет уже несколько месяцев, однако все равно надеется на возвращение в Россию. Однако сейчас это не представляется возможным из-за критических высказываний в адрес России. Актриса попросту боится показать нос в родной стране после всего, что наговорила. В свежем интервью актриса призналась, что в один момент она осознала, что"просто умирает" из-за навалившегося негатива. 

Звезда сериала "Ольга" приняла решение пойти к психологу, иначе ее ждал неминуемый крах в личностном и карьерном плане. 

"Меня злоба внутри убивала. Только через духовные практики я смогла из этого вылезти, только с одной целью – попытаться понять другого человека", – рассказала Яна Троянова. 

Еще одним способом спастись от депрессии и негатива помог пес. Общение с животным значительно облегчило ее состояние. 

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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