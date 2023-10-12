Русофобку Яну Троянову наказали по заслугам

Звезда телесериалов позволила себе немало хамских слов

После известных событий прошлого года некоторые российские звезды скинули маски, за которыми предстали отъявленные русофобы. Среди когорты артистов-ненавистников нашей страны оказалась звезда телесериалов Яна Троянова. Расплата не заставила себя долго ждать.



Главная актриса популярного сериала "Ольга" выступила с осуждением действий российских властей, а также славится "либеральными" взглядами. Артистка уехала за границу, откуда частенько дает интервью с "разгромными" антироссийскими речами. В частности, она считает, что в нашей стране культурные деятели "оказались в заложниках" и боятся честно высказываться.



Одним из хлебных мест работы, которое приносило Трояновой хорошие гонорары, было кресло ведущей телешоу "Последний герой". Однако покинувшей родную страну артистке быстро нашли замену. Теперь популярный проект будет вести телеведущая Ксения Бородина.



В распоряжении журналистов появилась информация, что сейчас Ксения находится на тайском острове, где будет оставаться около месяца. Новый сезон проекта будет посвящен семейным ценностям, в нем примут участие люди из разных поколений. Трояновой же остается злиться из-за бугра.



К слову, ранее Ксения Бородина устроила публичные разборки с Ксенией Собчак.

