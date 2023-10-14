"Тут змеи": Бородина в ужасе от условий съемок нового сезона "Последнего героя"

Ведущая реалити-шоу в шоке от места, где снимается шоу

Телеведущая Ксения Бородина совсем не в восторге от того, в каких кошмарных и неблагоприятных условиях приходится снимать новые выпуски экстремального проекта "Последний герой". Обстановка на острове кардинально отличается от той, в которой обычно живет Бородина, и отличия эти не в лучшую сторону.

Ведущая проекта с ужасом говорит, что конкретно эта местность в Таиланде не предназначена для отдыха, и удивляется тому, что именно сюда приезжают в отпуск иностранцы. Толпы "местных жителей" с разным количеством крыльев, лап и ног приводят в ужас неподготовленную к такому экстриму молодую женщину. Она не раз видела в номере отеля жаб, а однажды заметила сидящую около ее кровати ящерицу. Кроме того, по словам перепуганной Ксении, в гостинице и вокруг полным-полно змей, скорпионов и прочих насекомых, которых она ненавидит до судорог.

Бородина первые несколько ночей боялась спать в своем номере отеля: заснуть мешало странное шуршание и панический ужас и страх, что во сне ей на лицо прыгнет какая-нибудь летучая или ползучая гадость.

"Я такое не очень люблю. Это ужас, у меня на ногах сразу пальцы сводит. Боюсь змей. Было бы неприятно открыть глаза, и здесь змея ползает", – честно призналась ведущая.

Напомним, некоторое время назад участница шоу "Ледниковый период" Ксения Бородина стала новой ведущей проекта вместо Яны Трояновой, покинувшей Россию после февральских событий прошлого года.



