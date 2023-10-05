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В какой-то момент на площадке передачи "Жди меня" оказался один ведущий, Александр Лазарев-младший. И чтобы успокоить публику, рассказал, что его бессменная напарница Татьяна Арнтгольц сниматься в передаче больше не будет.
Спустя некоторое время ее место рядом с Лазаревым-младшим заняла актриса Алена Бабенко.О том, что Татьяна, проработавшая в шоу больше пяти лет, уйдет из программы, никто не знал до самого конца. Просто новые передачи начали снимать уже с новой ведущей Аленой.
Татьяна Арнтгольц сначала никак не прокомментировала свой уход из эфира, но вскоре под давлением общественности вынуждена была объясниться и коротко рассказала, что просто устала от телевидения.
Ее бывший соведущий Александр Лазарев-младший рассказал, что бывшая напарница в какой-то момент захотела больше внимания уделить своей основной карьеры актрисы и заняться киносъемками и театральными постановками.
Впрочем, совсем недавно Лазарев-младший утверждал, что причина ухода Арнтгольц с телеэфира – не усталость, а декретный отпуск.
Зрители охотно поверили. Ведь совсем недавно стало известно, что актриса вышла замуж за коллегу по ремеслу Марка Богатырева. Влюбленные скрывали венчание от публики, и поклонники узнали о свадьбе постфактум.
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