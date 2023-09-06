"Мечта сбылась": певица Слава заявила о беременности

"Мечта сбылась": певица Слава заявила о беременности
Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка дала интервью

Популярная российская певица Анастасия Сланевская, в начале 2000-х годов под псевдонимом Слава покорила сердца миллионов россиян. Артистку полюбили за уникальный репертуар и особый талант. Она даже боролось за права представлять страну на "Евровидении".

Однако сегодня певица Слава чаще появляется в новостях их-за скандалов, а не творческих успехов. Вся страна теперь обсуждает не хиты звезды, а ее разборки с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым и нездоровые отношения с гражданским мужем, предпринимателем Анатолием Данилицким.

Недавно пара вновь сошлась после длительного развода. Певица Слава несколько месяцев страдала на публику из-за измены легкомысленного партнера, но в итоге простила его и приняла обратно в семью.

Семейные истории певицы – тема номер один в ее социальных сетях. Она активно рассказывает поклонникам о внуке, которому скоро исполнится полгода. Свои счастьем звезда поделилась и в интервью изданию Teleprogramma.pro.

"Быть бабушкой – такое счастье! Без преувеличений, моя мечта сбылась", – отметила пивца Слава.

Она также в шутку заявила о новой беременности, мол хочет родить еще двоих детей. Артистка подчеркнула, что сейчас нянчится с малышом, хотя для это не пришлось ходить беременной.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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