Отдала всю жизнь телевидению: куда делась одна из самых красивых ведущих НТВ

Журналистка осталась верна себе

Татьяна Миткова отдала телевидению не одно десятилетие. Профессиональный путь звезды начался в семнадцать лет и осталась верна своим принципам с молодости – отказывалась сообщать новости, с которыми выражала несогласие.

А с "нулевых" Татьяна стала значительно реже появляться на НТВ. Ныне она в принципе не появляется на телевидении. Оказывается, работу на ТВ Миткова не бросила – ныне ее работа проходит за кадром.

Однажды судьба распорядилась неприятным образом: Миткова вынужденно уволилась из ТВ из-за протеста на НТВ. А затем вернулась – уже тогда, когда на телеканале работала новая администрация. Впрочем, к тому моменту знаменитая ведущая больше не хотела маячить на экране.

В 2011 году Татьяна вела эфир "Сегодня. Итоги". Ненадолго, спустя несколько лет, появилась в "НТВ-видении". Зрители ее прекрасно помнят – называли легендой ТВ и одной из самых красивых женщин среди ведущих.

Спустя семь лет Миткова возглавила "Крутую историю". Передача ныне не выходит уже три года, а Татьяна по-прежнему на НТВ. Любит работу на родном телевидении всем сердцем и не мечтает об отпуске.

О давнем скандале Митковой с ее подчиненными тех времен – в материале "Утра".