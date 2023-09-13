Отдала всю жизнь телевидению: куда делась одна из самых красивых ведущих НТВ

Отдала всю жизнь телевидению: куда делась одна из самых красивых ведущих НТВ
Татьяна Миткова. Фото: Maxim Burlak/www.globallookpress.com
Журналистка осталась верна себе

Татьяна Миткова отдала телевидению не одно десятилетие. Профессиональный путь звезды начался в семнадцать лет и осталась верна своим принципам с молодости – отказывалась сообщать новости, с которыми выражала несогласие.

А с "нулевых" Татьяна стала значительно реже появляться на НТВ. Ныне она в принципе не появляется на телевидении. Оказывается, работу на ТВ Миткова не бросила – ныне ее работа проходит за кадром.

Однажды судьба распорядилась неприятным образом: Миткова вынужденно уволилась из ТВ из-за протеста на НТВ. А затем вернулась – уже тогда, когда на телеканале работала новая администрация. Впрочем, к тому моменту знаменитая ведущая больше не хотела маячить на экране. 

В 2011 году Татьяна вела эфир "Сегодня. Итоги". Ненадолго, спустя несколько лет, появилась в "НТВ-видении". Зрители ее прекрасно помнят – называли легендой ТВ и одной из самых красивых женщин среди ведущих.

Спустя семь лет Миткова возглавила "Крутую историю". Передача ныне не выходит уже три года, а Татьяна по-прежнему на НТВ. Любит работу на родном телевидении всем сердцем и не мечтает об отпуске.

О давнем скандале Митковой с ее подчиненными тех времен – в материале "Утра".

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
По теме

Обнаглевшая Япония нагло высказалась о России

Токио усердно выполняет установки Запада

Крах Европы и НАТО: в США "раскрыли" ловкий план Путина

Западная цивилизация теряет свое могущество

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей