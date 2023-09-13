Отдала всю жизнь телевидению: куда делась одна из самых красивых ведущих НТВ

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Татьяна Миткова отдала телевидению не одно десятилетие. Профессиональный путь звезды начался в семнадцать лет и осталась верна своим принципам с молодости – отказывалась сообщать новости, с которыми выражала несогласие.
А с "нулевых" Татьяна стала значительно реже появляться на НТВ. Ныне она в принципе не появляется на телевидении. Оказывается, работу на ТВ Миткова не бросила – ныне ее работа проходит за кадром.
Однажды судьба распорядилась неприятным образом: Миткова вынужденно уволилась из ТВ из-за протеста на НТВ. А затем вернулась – уже тогда, когда на телеканале работала новая администрация. Впрочем, к тому моменту знаменитая ведущая больше не хотела маячить на экране.
В 2011 году Татьяна вела эфир "Сегодня. Итоги". Ненадолго, спустя несколько лет, появилась в "НТВ-видении". Зрители ее прекрасно помнят – называли легендой ТВ и одной из самых красивых женщин среди ведущих.
Спустя семь лет Миткова возглавила "Крутую историю". Передача ныне не выходит уже три года, а Татьяна по-прежнему на НТВ. Любит работу на родном телевидении всем сердцем и не мечтает об отпуске.
О давнем скандале Митковой с ее подчиненными тех времен – в материале "Утра".
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