Куда исчез ведущий "Сто к одному" Александр Гуревич

Куда исчез ведущий "Сто к одному" Александр Гуревич
Александр Гуревич. Фото: Maxim Burlak/www.globallookpress.com
О журналисте с прошлого года нет ни слуха

Телеведущий Александр Гуревич покинул российское телевидение в прошлом году после 26 лет работы в программе "Сто к одному". А в марте 2022 года завершил работу, заявив, что теперь ему не до веселья. Оставил Гуревич и пост худрука своей родной передачи, решив сжечь все мосты с ВГТРК.

Впрочем, пишут СМИ, Гуревич и ранее не отличался публичностью. Пару лет назад рассказывал, что часто живет с семьей в дачном поселке и наслаждается жизнью. Там, где его никто "не видит, не слышит".

Отснятого материала на ВГТРК хватило с лихвой для трансляции "Сто к одному" вплоть до середины осени, пока не пришел на замену Александр Окопов. По словам продюсера Дмитрия Ашурова, в ВГТРК пытаются обходиться без резких перемен. Поэтому утвержденный однажды новый ведущий остается на долгие годы. 

Кстати, Акопов с Гуревичем водят знакомство со студенческих лет. А ранее сотрудничали над передачей "Диалоги о животных".

Ныне Гуревич не дает комментариев – в социальных сетях, где полно коллег по ТВ, телеведущего тоже не найти, так как страницы в Интернете он не ведет. Нет никакой информации о его текущем местонахождении.

Позднее, однако, Гуревич вновь появился в прайм-тайм на российском телевидении.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
По теме

Ракетная атака на Севастополь: ранены десятки человек

Ночью на город напали

Путин двумя словами обозвал покинувшего Россию Чубайса

Президент объяснил поступок бывшего главы "Роснано"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей