Куда исчез ведущий "Сто к одному" Александр Гуревич

О журналисте с прошлого года нет ни слуха

Телеведущий Александр Гуревич покинул российское телевидение в прошлом году после 26 лет работы в программе "Сто к одному". А в марте 2022 года завершил работу, заявив, что теперь ему не до веселья. Оставил Гуревич и пост худрука своей родной передачи, решив сжечь все мосты с ВГТРК.

Впрочем, пишут СМИ, Гуревич и ранее не отличался публичностью. Пару лет назад рассказывал, что часто живет с семьей в дачном поселке и наслаждается жизнью. Там, где его никто "не видит, не слышит".

Отснятого материала на ВГТРК хватило с лихвой для трансляции "Сто к одному" вплоть до середины осени, пока не пришел на замену Александр Окопов. По словам продюсера Дмитрия Ашурова, в ВГТРК пытаются обходиться без резких перемен. Поэтому утвержденный однажды новый ведущий остается на долгие годы.

Кстати, Акопов с Гуревичем водят знакомство со студенческих лет. А ранее сотрудничали над передачей "Диалоги о животных".

Ныне Гуревич не дает комментариев – в социальных сетях, где полно коллег по ТВ, телеведущего тоже не найти, так как страницы в Интернете он не ведет. Нет никакой информации о его текущем местонахождении.

Позднее, однако, Гуревич вновь появился в прайм-тайм на российском телевидении.