Телеведущий Гуревич вернулся в эфир "России 1" после критики СВО

Зрители в бешенстве

Известный российский телеведущий Александр Гуревич неожиданно вернулся в родной телевизор, невзирая на давнее осуждение специальной операции и отказ выразить поддержку России. Ныне шоумен мелькает в эфире "России 1", к неудовольствию ряда телезрителей.

Напомним, Гуревич вел телепередачу "Сто к одному", а также "Удивительные люди". Ведущий отказался поддерживать СВО в 2022 году и покинул телевидение, а напоследок с громким хлопком закрыл за собой дверь. В тот момент шоумен сообщил в социальных сетях аудитории, что не видит повода для веселья и шуток, а происходящее расценивает как огромную трагедию – потому и уходит.

Однако спустя целый год Гуревич вновь замелькал на "России 1". Зрители выражают негодование. Кое-кто даже заявил, что тот, кто "отказался от России", замаячил в прайм-тайм, передает "Царьград".

Ранее мы рассказывали об известных телеведущих, покинувших российские телеканалы с началом специальной операции на Украине.