Публика молится: стало известно о неизлечимой болезни знаменитого ведущего

Популярный британский журналист открыто сообщил о своем недуге

Алистер Стюарт – известный английский тележурналист и ведущий новостей. Он построил блестящую карьеру и посвятил работе на телевидении большую часть своей жизни. Однако последние несколько лет выдались для корреспондента по-настоящему тяжелыми. В 2020 году он был уволен с британского телеканала ITV из-за поста в Сети, который посчитали расистским. Теперь же журналисту пришлось столкнуться с новой бедой.

На днях 71-летний Стюарт сообщил поклонникам тревожную новость в эфире телеканала GB News, с которым сотрудничал до весны этого года. Стало известно, что знаменитый ведущий неизлечимо болен – у него диагностировали деменцию. Причем первые признаки недуга, как рассказал журналист своей бывшей соведущей Камилле Томини, у него проявились еще несколько месяцев назад.

"Примерно шесть-девять месяцев назад я стал чувствовать себя, как я люблю говорить, немного сбитым с толку", – объяснил Алистер Стюарт.

Телеведущий объяснил, что ощущал некоторые странности своего состояния при выполнении обычных бытовых задач. Обратившись к врачу, Стюарт узнал, что перенес несколько микроинсультов. Также в больнице у него диагностировали сосудистую деменцию на ранней стадии. Теперь корреспондент учится жить со своим заболеванием и всеми силами старается поддерживать активность мозга, а публика молится о том, чтобы с ним все было хорошо.

К сожалению, тревожная новость о состоянии здоровья известного британского ведущего стала не единственной за последнее время. Недавно в Сети появилась информация об экстренной госпитализации знаменитого российского артиста Юрия Стоянова. Ранее "Утро.ру" писали о том, что Стоянов подтвердил нахождение в больнице после новости о госпитализации.