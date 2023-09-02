"Это не болезнь": красавица-внучка Талызиной впервые рассказала о дислексии

Как живет наследница звезды советского кино

В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера фильма о первой любви "Я делаю шаг". Он рассказывает о молодом провинциальном учителе литературы с дислексией. С исполнительницей одной из главных ролей Анастасией Талызиной встретился корреспондент "Утро.ру".

"До начала работы над сценарием я не знала, что такое дислексия, – признается акриса. – А сейчас мое мнение об этом явлении изменилось. Я рада, что после этой картины многие узнают о дислексии и будут терпимее к людям с такой особенностью, не будут считать ее болезнью и обзываться".

Дислексия, напомним, имеет нейрологическое происхождение и означает избирательное нарушение способности к овладению навыками письма и чтения при сохранении общей способности к обучению. Она прявляется только в словах, состоящих из более чем четырех букв.

Мать 24-летней Анастасии Талызиной – актриса Ксения Хаирова. Бабушка – актриса Валентина Талызина. При этом сама Настя и не помышляла о том, чтобы блистать на экране. Она серьезно занималась балетом и считалась перспективной танцовщицей. Но в 14 лет из-за сложной травмы колена вынуждена была оставить любимое занятие. И решила пойти по стопам предков.

Талызина-младшая окончила ВТУ им. Щепкина, а в кино дебютировала в 20 лет, сыграв в фильмах Александра Домогарова-младшего "Пиковая дама. Зазеркалье" и Александра Котта "Последствия".

"Был момент, когда бабушка мена предостерегала от сложностей в данной профессии, – признается Анастасия Талызина. – Но меня это не остановило. Никакого груза фамилии я при этом не чувствую – мне хорошо с ней живется. Но при этом не все равно приходилось доказывать свой талант. независимо от родства, как и каждому артисту".