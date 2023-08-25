Интимная тайна неизлечимо больного Аверина всплыла наружу

Интимная тайна неизлечимо больного Аверина всплыла наружу
Максим Аверин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
К солидному возрасту артист так и не построил семью

Для многих Максим Аверин является эталоном мужской привлекательности. Харизматичный, сильный и талантливый мужчина стал несбыточной мечтой огромного числа представительниц прекрасного пола. Артист давно разменял пятый десяток, однако так и не повстречал ту единственную.

При этом 47-летний артист не отказывает себе в публичных ласках с именитыми коллегами. Обаятельный мужчина с большим удовольствием прижимает к груди то одну, то другую артистку. На этом фоне в информационном пространстве постоянно появляются слухи о романах Максима со знаменитыми красотками. Артисту уже приписывали любовные отношения с Анной Якуниной, Марией Куликовой и даже Марией Порошиной. Впрочем, все остается на уровне сплетен.

Некоторое время назад стало известно, что Максим тяжело болен. Коварный недуг обостряется в период, когда артист переживает сильный стресс. Аверин страдает от экземы, к сожалению, эта болезнь неизлечима и приносит много неудобств артисту.

Что же касается его тяги к флирту с именитыми коллегами, по мнению опытного психолога Андрея Зберовского, все дело в пикантной тайне, которую Максим не хочет обнародовать. Эксперт уверен, что за счет флирта Максим повышает собственную самооценку и вносит перчинку в свою жизнь. Так жить ему намного приятнее и интереснее.

К слову, недавно Максим сделал скандальное заявление о беглых артистах.

Источник: Рopcornnews ✓ Надежный источник
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