Интимная тайна неизлечимо больного Аверина всплыла наружу

К солидному возрасту артист так и не построил семью

Для многих Максим Аверин является эталоном мужской привлекательности. Харизматичный, сильный и талантливый мужчина стал несбыточной мечтой огромного числа представительниц прекрасного пола. Артист давно разменял пятый десяток, однако так и не повстречал ту единственную.



При этом 47-летний артист не отказывает себе в публичных ласках с именитыми коллегами. Обаятельный мужчина с большим удовольствием прижимает к груди то одну, то другую артистку. На этом фоне в информационном пространстве постоянно появляются слухи о романах Максима со знаменитыми красотками. Артисту уже приписывали любовные отношения с Анной Якуниной, Марией Куликовой и даже Марией Порошиной. Впрочем, все остается на уровне сплетен.



Некоторое время назад стало известно, что Максим тяжело болен. Коварный недуг обостряется в период, когда артист переживает сильный стресс. Аверин страдает от экземы, к сожалению, эта болезнь неизлечима и приносит много неудобств артисту.



Что же касается его тяги к флирту с именитыми коллегами, по мнению опытного психолога Андрея Зберовского, все дело в пикантной тайне, которую Максим не хочет обнародовать. Эксперт уверен, что за счет флирта Максим повышает собственную самооценку и вносит перчинку в свою жизнь. Так жить ему намного приятнее и интереснее.



К слову, недавно Максим сделал скандальное заявление о беглых артистах.

