"Сорвался": Аверин сделал неожиданное заявление об артистах-беглецах

Актер прервал молчание по поводу происходящего в мире

Российский актер Максим Аверин сумел сохранить нейтралитет относительно происходящего в мире. Он не делал громких политических заявлений и долго сохранял молчание. Тем не менее, при любом удобном случае журналисты и поклонники задают Аверину вопросы на острую тему, ведь всем интересно узнать, на чьей он стороне.

Одно Максим Аверин дал понять точно: он никогда не бросит Россию и не представляет себя гражданином другой страны. При этом звезда сериала "Склифосовский" не осуждает тех коллег, которые покинули родину и начали жизнь с нуля. Аверин заявил, что не берется забывать то, что ему нравилось в талантливых людях.

"Мы дезориентированы. И кто-то сорвался… Я не знаю, как это оценить, – из моих близких друзей никто такого шага не совершал. Поэтому мне проще про это говорить, для меня в этом вопросе нет чего-то личного", – заявил Максим Аверин в недавнем интервью.

Актер добавил, что творчество и люди не должны страдать из-за чьего-то политического мнения. Аверин уверен, что вырезать из кино сцены с участием негодных артистов, не нужно. Это решение ни к чему не приведет. В таком случае страдает не сам актер, а его поклонники.

Максим Аверин уверен, что сейчас происходит великое переустройство мира, и артистам вообще не стоит лезть в это дело и высказывать свое мнение.

Ранее Максима Аверина разочаровало выступление Валерии Ланской в новом выпуске шоу "Точь-в-точь".