Стоянов подтвердил нахождение в больнице после новости о госпитализации

Стоянов подтвердил нахождение в больнице после новости о госпитализации
Юрий Стоянов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
У актера барахлит здоровье

В Сети появилась информация о том, что народного артиста России Юрия Стоянова экстренно госпитализировали после жалоб на продолжительные сильные головные боли. Медики якобы диагностировали у звезды гипертонию. 

По данным телеграм-канала Baza, накануне днем 66-летнего Стоянова привезли в больницу, в медицинской карте пациента указана "гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений". Для сохранения жизни и здоровья Стоянову настоятельно рекомендовали пересмотреть свой образ жизни. 

Позже Юрий Стоянов сам вышел на связь с поклонниками и опроверг информацию о госпитализации. По словам актера, он действительно был в больнице, но просто сдавал анализы. Звезда успокоила россиян и заверила, что чувствует себя абсолютно нормально. 

Напомним, Юрий Стоянов начал строить звездную карьеру в 1974 году после съемок фильма "Великое противостояние". После программы "Городок", которая выходила на экраны в 90-х, к Стоянову пришла всенародная слава. Всего в фильмографии звезды более ста работ.

Ранее СМИ сообщали, что советская актриса и звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина экстренно госпитализирована с энцефалопатией, что в медицине считается серьезным поражением головного мозга. 

Источник: Baza ✓ Надежный источник
По теме

Суровикин нашелся: опубликовано фото генерала в гражданском с женой

Об его исчезновении ходило немало слухов

Сперма не Галкина*? Почему подросшие дети Пугачевой похожи на ее бывшего фаворита

Тайна рождения двойняшек Примадонны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей