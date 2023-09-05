Стоянов подтвердил нахождение в больнице после новости о госпитализации

У актера барахлит здоровье

В Сети появилась информация о том, что народного артиста России Юрия Стоянова экстренно госпитализировали после жалоб на продолжительные сильные головные боли. Медики якобы диагностировали у звезды гипертонию.

По данным телеграм-канала Baza, накануне днем 66-летнего Стоянова привезли в больницу, в медицинской карте пациента указана "гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений". Для сохранения жизни и здоровья Стоянову настоятельно рекомендовали пересмотреть свой образ жизни.

Позже Юрий Стоянов сам вышел на связь с поклонниками и опроверг информацию о госпитализации. По словам актера, он действительно был в больнице, но просто сдавал анализы. Звезда успокоила россиян и заверила, что чувствует себя абсолютно нормально.

Напомним, Юрий Стоянов начал строить звездную карьеру в 1974 году после съемок фильма "Великое противостояние". После программы "Городок", которая выходила на экраны в 90-х, к Стоянову пришла всенародная слава. Всего в фильмографии звезды более ста работ.

Ранее СМИ сообщали, что советская актриса и звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина экстренно госпитализирована с энцефалопатией, что в медицине считается серьезным поражением головного мозга.