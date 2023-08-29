В Москве экстренно госпитализировали 83-летнюю вдову Миронова

Актриса серьезно больна

СМИ сообщили о госпитализации народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Ранее 83-летняя вдова Андрея Миронова и мать актрисы Марии Голубкиной уже неоднократно попадала в больницу после перелома шейки бедра и длительных реабилитаций. Также недавно сообщалось, что у нее нашли энцефалопатию.

В последнее время здоровье сильно подводит звезду "Гусарской баллады". В декабре 2020 года ее госпитализировали с переломом ноги. 10 августа она вновь попала в больницу после неудачного падения.



Лариса Голубкина окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища, после чего поступила в ГИТИС. Уже во времена студенчества она снялась в киноленте Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". После окончания вуза актриса начала работать в Театре Армии.



Напомним, Лариса Голубкина и Андрей Миронов поженились в 1977 году. До этого актриса жила со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым, от которого родила дочь. В браке с Мироновым Голубкина прожила десять лет. В 1987 году он умер.

Летом прошлого года в одном из интервью Голубкина рассказывала, что уже семь лет живет в пансионате. Дочь Мария Голубкина периодически приезжает навещать мать. Сама народная артистка не против жизни в доме для престарелых, так как считает это место подходящим для нее, там ей нравится уход и медперсонал.

