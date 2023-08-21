Что помнят пережившие клиническую смерть люди

Рассказы некоторых удивляют и шокируют

Многие люди, находившиеся в состоянии клинической смерти, делятся с миром пережитым опытом. На сегодняшний день в Сети можно найти сотни рассказов о видениях, с которыми приходилось сталкиваться таким пациентам. Британская газета Daily Mirror тоже опубликовала истории тех, кому довелось пережить подобное.

Одной из самых удивительных стала история мужчины, пробывшего в состоянии клинический смерти шесть минут. В его воспоминаниях сохранился сад, в котором вместо цветов были лишь клочья травы. По словам пациента, он видел детскую площадку с мальчиком и девочкой и отчетливо понимал, что ему нужно выбрать, где остаться. Но как только мужчина вспомнил о своей матери, ему удалось очнуться.

Водитель мотоцикла, который пережил клиническую смерть после аварии, тоже рассказал о странных видениях. По словам молодого человека, перед ним возник образ покойного брата. Родственник просил его подняться, сидя на корточках прямо у дороги. А через несколько минут мотоциклист пришел в себя.

Впрочем, далеко не все истории о пережитой клинической смерти оказались необычными и шокирующими. Один из мужчин поделился, что в его воспоминаниях не осталось чего-то особенного. По словам пациента, он не видел никаких видений, а лишь хотел спать. Другой переживший клиническую смерть рассказал нечто подобное.

"Для меня это было просто затмением. Никаких снов, никаких видений, просто ничего", – поделился своим опытом мужчина.

Ранее "Утро.ру" писало, что известная певица рассказала о чудесах после клинической смерти. Пережив это испытание, звезда обнаружила в себе необычные способности.