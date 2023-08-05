Известная певица рассказала о чудодейственных изменениях после клинической смерти

Возможности артистки резко расширились

Популярная исполнительница Мила Романиди в своей жизни столкнулась с серьезными испытаниями. В начале карьеры будущая знаменитость пережила клиническую смерть. После этого Мила обнаружила в себе необычные способности.



Исполнительница хита "Гавайская гитара" пострадала во время подготовки к одному из концертов. Романиди хотела проверить звук и взяла в руки микрофон. В этот момент ее сознание оборвалось: оказалось, что шнур микрофона не проверили, и произошло короткое замыкание. Женщину ударил сильный разряд тока.

Мила рассказала, что происходило в момент клинической смерти. По ее словам, никаких цветущих садов и ярких красок, о которых рассказывают другие пережившие подобное люди, она не видела. Наоборот, женщина ощущала себя летящей в темном тоннеле, а в конце был виден яркий белый свет.

После знакового события жизнь артистки кардинально изменилась. У нее появились сверхспособности. Мила рассказала, что теперь видит вещие сны – видения приходят незадолго до важного события, к которому артистка успевает подготовиться. Также звезда научилась видеть "людей насквозь", одного взгляда ей хватает для того, чтобы понять, каков человек.