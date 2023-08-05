Нашествие клещей в России: россиян предупредили о смертельных укусах

Сибирь и Приволжье под угрозой

Традиционное для летнего сезона нашествие клещей уже зафиксировано в нескольких регионах России. Кровососущее насекомое представляет серьезную угрозу для человека и животных. Более того, в этом году врачи уже зарегистрировали смерть от укуса.

Как правила, под основной угрозой нападения клещей находятся жители Сибири и Приволжья. Однако отдельные очаги скопления насекомых зарегистрированы в ряде регионов центральной России и северо-западной части страны.

Недавно в Свердловской области от энцефалитной инфекции погиб 17-летний спортсмен. С опасным недугом не справился даже молодой, крепкий организм. Разносчиками вируса являются как раз клещи.

Заражение происходит в результате укуса. Вирусолог Владислав Жемчугов в интервью газете "Комсомольская правда" подчеркнул, что постепенно ареал обитания насекомых расширяется на запад. По его словам, узконаправленного лекарственного средства против энцефалита не существует.

Врачи используют препараты широкого спектра действия. Доктор медицинских наук также отметил, что если раньше от клещей страдали в основном жители Урала, то сегодня вредитель обитает и в Московской области.

К слову, летальность вируса в зависимости от штамма энцефалита и региона колеблется от одного до 17,5%. Наибольшее число умерших от числа заразившихся фиксируется на Дальнем Востоке.

Министерство здравоохранения ежегодно сообщает о более полумиллиона гражданах, обратившихся к медикам после укуса клещей. Глава ведомства Михаил Мурашко ранее отмечал, что сезон активности насекомых выпадает на нынешнее время.