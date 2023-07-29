Гарик Сукачев экстренно госпитализирован: что случилось

Гарик Сукачев экстренно госпитализирован: что случилось
Гарик Сукачев. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
У звезды серьезные проблемы со здоровьем

Сегодня, 29 июля, информационное пространство разорвали пугающие новости о знаменитом российском музыканте Гарике Сукачеве. Сообщается, что любимца публики экстренно госпитализировали.

Такой тревожной информацией с общественностью поделились представители официальной группы музыканта в социальной сети "ВКонтакте". Что конкретно стряслось с известным артистом, не сообщается. Известно, что его здоровье резко ухудшилось, потребовалось срочное вмешательство медицинских специалистов.

Из-за госпитализации пришлось отменить концерт, который должен был состояться в Карелии. Теперь концерт в Рускеале проведут музыканты из команды Гарика. Отмечается, что вход на мероприятие будет свободным. Всех желающих приглашают посетить Хутор Елки.

К слову, недавно захворавшему интеллектуалу Анатолию Вассерману вынесли печальный вердикт. Проблема в том, что общественник не соблюдает элементарные правила.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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