Голубкина вышла на связь после новости о госпитализации

Актриса попыталась успокоить поклонников

29 августа в СМИ появилась тревожная новость о том, что советская актриса и звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина якобы экстренно госпитализирована с энцефалопатией, что в медицине считается серьезным поражением головного мозга.

83-летняя вдова Андрея Миронова и мать актрисы Марии Голубкиной уже ранее попадала к медикам, когда неудачно упала и сломала шейку бедра. Поэтому в этот раз поклонники не на шутку забеспокоились.

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина в последние семь лет живет в пансионате и часто проходит всевозможные реабилитации. Актриса часто проходит необходимое лечение, что не удивительно в этом возрасте.

Неожиданно Лариса Голубкина сама объявилась и опровергла новость о своей госпитализации. Актриса сообщила подробности своего состояния и отметила, что у нее все хорошо.

"Я не в госпитале, все живы, все хорошо. Я дома", – рассказала Голубкина.

Напомним, Лариса Голубкина и Андрей Миронов заключили брак в 1977 году и прожила вместе с ним до самых его последних дней. Перед этим у звезды был роман с коллегой по съемочной площадке Николаем Щербинским-Арсеньевым, от него актриса родила дочь.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Лариса Голубкина сломала ногу.