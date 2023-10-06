Повсюду клопы и тараканы: Зверев в ужасе от происходящего в Париже

Город любви разочаровал известного стилиста

Когда-то Сергей Зверев был желанным и неизменным гостем всех светских мероприятий. Кроме того, парикмахер мог похвастаться внушительным заработком. Король гламура не только являлся владельцем салона красоты в центре Москвы, но и строил карьеру на сцене.

Разумеется, в свои лучшие времена известный стилист не упускал возможности повидать разные страны. Какие-то оставили у Зверева самые приятные впечатления, а в некоторых он предпочел бы больше никогда не бывать. В числе вторых, как ни странно, оказалась столица Франции.

Сергей Зверев рассказал, что был в ужасе от происходящего в Париже во время своих прошлых визитов. Исполнитель признался, что уже тогда в городе было невозможно не наткнуться на вредителей и насекомых. Теперь же парикмахер радуется, что на эту проблему наконец обратили внимание. Как известно, недавно, в разгар Недели моды, на просторах Интернета активно заговорили о нашествии живности в столице Франции.

"Может быть, сейчас, когда звезды, селебрити, которые посетили Париж, начнут об этом говорить, местные власти начнут что-то делать и с крысами, и с клопами, и с тараканами, и с другими насекомыми", – высказался Сергей Зверев.

Между тем знаменитость признается, что после увиденного приезжать в Париж вновь у него нет никакого желания. По словам стилиста, он разочаровался в этом городе давно, хотя был там не один раз.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Зверев назвал причину ссоры с приемным сыном.