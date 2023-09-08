"Это диагноз": Зверев назвал причину ссоры с приемным сыном

Наследник сильно разочаровал шоумена

Публичные недопонимания и откровенные ссоры между Сергеем Зверевым его сыном все никак не стихают. Стилист заявил, что наследник решил опорочить его доброе имя.

Зверев-младший все никак не желает идти на работу – по словам отца, постоянно просит денег у знакомых, друзей и всех, кто как-то связан с модельером.

Стилист считает сына главным виновником собственных бед – отказался учиться там, где бы работалось по душе. А в итоге сложилось так, что Зверева-младшего до сих пор где-то "мотает" по жизни – молодой человек сменил несколько работ и не знает, где себя реализовать.

Шоумен опровергает слухи, что вписал приемного сына в список нежелательных наследников. Все еще считает себя "молодой и перспективной звездой", которой еще рано думать над завещанием. Однако мир не без недоброжелателей – сын с супругой пытаются будто бы вставить палки в колеса. Сергей уверен, что причина проста – он не обеспечивает им жизнь.

"В 30 лет ждать от бабушки и просить денег – это совсем стыдно. Это диагноз", – высказался стилист.