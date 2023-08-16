После смерти Зверева его сына лишили наследства

Парикмахер сам принял такое решение

Российский парикмахер и скандальный шоумен Сергей Зверев исключил из завещания своего приемного сына Сергея, таким образом по сути лишив его наследства.

Сергей давно живет вдали от звездного отца. По его словам, Зверев ничего не знает о его жизни и его проблемах, том числе здоровье. А ведь когда-то знаменитый отец водил его по светским мероприятиям и не ограничивал его в роскоши. Но оказывается, любовь и забота исчезали, как только выключались камеры. Дома Зверев практически не обращал на мальчика внимание. было ощущение, что Сергей Зверев взял ребенка ради пиара, но вскоре эта игрушка стала ему не нужна.

В недавнем интервью Сергей Зверев – младший заявил, что отец по сути лишил его всего. Адвокат Гюзель Жубанова признала, что в законе действительно существует понятие "недостойные наследники", и Зверев мог пойти на такой шаг и "оставить его без ничего".

"Он просто может написать в завещании, что я распоряжаюсь своим имуществом таким образом: тому, тому. А ему просто ничего не написать", – пояснила правозащитница.



Сейчас у приемного сына Зверева большие проблемы со здоровьем. 30-летний мужчина страдает от тяжелой формы астмы и иногда кашляет до рвоты. Жить Звереву тоже по сути негде. Он проживает в подмосковной Коломне в доме тяжелобольного мужчины, за которым ухаживает.



Ранее "Утро.ру" писало о том, что Сергей Зверев попал в давку на пляже в Сочи.