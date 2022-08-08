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Звездный стилист, парикмахер Сергей Зверев, как и многие россияне, проводит время в теплом Сочи. А поплавать в Черном море у него все не получается из-за сумасшедших фанов. Из-за своей узнаваемости селебрити не может как следует отдохнуть – стоит только выйти на пляж, как его окружают зеваки, которые начинают доставать телефон и снимать его на камеру.
В один из дней Сергей только успел как следует улечься на шезлонге – спустя мгновение появилась куча людей с камерами. Отдохнуть Звереву не дали.
Зверев завидует тем, кто имеет возможность спокойно, в свое удовольствие поплавать в бассейне. А фолловеры в признанной экстремистской соцсети, куда загрузили ролик, начали ехидничать: мол, "звездная судьба" обступила Сергея со всех сторон.
А не так давно Сергей показывал подписчикам фото, сделанное еще до его службы в армии.
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