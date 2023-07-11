Туристы остались в ужасе от поездки на российских поездах

Люди пожаловались, что им продали билеты на несуществующие места

Отдыхающие в Абхазии и на курортах Краснодарского края оказались неприятно удивлены поездкой на поезде РЖД во время возвращения с отпуска. Людям даже пришлось обращаться в полицию и СМИ, чтобы на их претензии как-то отреагировали.

Туристы сообщили, что решили отправиться домой маршрутом 480СА Сухум – Санкт-Петербург, но проблемы возникли моментально. Зайдя в вагон, они узнали, что их места уже заняты другими пассажирами, поэтому ехать придется либо сидя, либо стоя в течение пары суток.

Как оказалась, такая же ситуация была и у других людей, но им вообще продали билеты в несуществующие вагоны. В результате в тамбурах образовалась толпа, гражданам пришлось втроем ютиться на одном месте. Россияне признаются, что они в ужасе от условий, в которых приходится находится.

"Ехать на таком поезде мне нужно 2 дня сидя, не отойти даже в туалет, потому что это место могут занять. Вода появилась только через 5 часов, белье даже не предложили. Некоторые люди здесь едут вообще без билета", – пожаловались отдыхающие.

Они пытались выяснить ситуацию с начальником поезда, но никто на их претензии не реагировал – им посоветовали найти свободные места и занять их. В результате люди решили обратиться за компенсацией в РЖД, но на горячей линии заявили, что ничего выплачивать не будут.

Очевидцы говорят, что на каждой остановке прибывают новые пассажиры, из-за чего места в вагонах практически не осталось. После всего граждане решили обратиться в полицию, как отреагировали на инцидент правоохранители пока неизвестно.