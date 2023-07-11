Туристы остались в ужасе от поездки на российских поездах

Туристы остались в ужасе от поездки на российских поездах
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди пожаловались, что им продали билеты на несуществующие места

Отдыхающие в Абхазии и на курортах Краснодарского края оказались неприятно удивлены поездкой на поезде РЖД во время возвращения с отпуска. Людям даже пришлось обращаться в полицию и СМИ, чтобы на их претензии как-то отреагировали.

Туристы сообщили, что решили отправиться домой маршрутом 480СА Сухум – Санкт-Петербург, но проблемы возникли моментально. Зайдя в вагон, они узнали, что их места уже заняты другими пассажирами, поэтому ехать придется либо сидя, либо стоя в течение пары суток.

Как оказалась, такая же ситуация была и у других людей, но им вообще продали билеты в несуществующие вагоны. В результате в тамбурах образовалась толпа, гражданам пришлось втроем ютиться на одном месте. Россияне признаются, что они в ужасе от условий, в которых приходится находится.

"Ехать на таком поезде мне нужно 2 дня сидя, не отойти даже в туалет, потому что это место могут занять. Вода появилась только через 5 часов, белье даже не предложили. Некоторые люди здесь едут вообще без билета", – пожаловались отдыхающие.

Они пытались выяснить ситуацию с начальником поезда, но никто на их претензии не реагировал – им посоветовали найти свободные места и занять их. В результате люди решили обратиться за компенсацией в РЖД, но на горячей линии заявили, что ничего выплачивать не будут. 

Очевидцы говорят, что на каждой остановке прибывают новые пассажиры, из-за чего места в вагонах практически не осталось. После всего граждане решили обратиться в полицию, как отреагировали на инцидент правоохранители пока неизвестно.

Источник: Осторожно, новости
новости партнеров

Россиян готовят к худшему: цены на продукты снова взлетят

На все повлияет нестабильное положение российской валюты на международном рынке

"Получит еще больше": глава НАТО пригрозил Путину

В блоке готовятся к важному решению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей