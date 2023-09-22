Улетела в Штаты и молчит про СВО: как живет сбежавшая ведущая "России 1"

Улетела в Штаты и молчит про СВО: как живет сбежавшая ведущая "России 1"
Ольга Шелест. Фото: Alexander Keltik/www.globallookpress.com
Больше года о журналистке никто ничего не слышит

Российская телеведущая Ольга Шелест не появляется на экранах ТВ. До начала событий на Украине она появлялась на "России 1", однако затем, как оказалось, улетела из России.

В окружении говорили, что Ольга уволилась со всех радиостанций и телеканалов и уехала в Штаты с супругом Алексеем Тишкиным, захватив детей. У мужа там имеется работа. Чему удивляться, если брак пара регистрировала в Нью-Йорке.

А последние годы семья жила в Московской области. Дети ходили в англоязычную школу. Поэтому ни у кого не будет проблем с языком.

Неясно, успела ли семья обзавестись недвижимым имуществом в Штатах. Ольга не дает ответа на вопрос, вернется ли домой, в Россию – и держится в стороне от комментариев по политической ситуации. А все публикации Шелест теперь делает на английском языке.

Друзья утверждают, что ведущая работает за пределами России. Кем именно – неясно. Все записи Ольги нейтральны и повествуют о ее жизни: прогулка с собакой, пробежки и семейные вечера. 

А ранее мы рассказывали, что Елена Малышева продолжает наведываться в Соединенные Штаты – недавно ее увидели в Нью-Йорке.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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