Уехала из России: Малышеву тайно засняли в США

Уехала из России: Малышеву тайно засняли в США
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Звезда вывела наследников в музей

62-летняя телеведущая Елена Малышева в последнее время часто бывает в США, за что ее постоянно критикуют. Семья звезды давно живет за океаном, а она на время съемок мечется между двух стран. До сентября программа с Малышевой "Жить здорово" на Первом канале была закрыта, поэтому ведущая проводила все свободное время в Америке с родными. 

В США у Елены Малышевой живут сыновья 35-летний Юрий и 32-летний Василий. Старший сын ведущий давно женат и растит вместе с супругой троих детей – Игоря, Артура и Анну.

На днях звезду телеэфира заметили прогуливающейся со своими маленькими наследниками по музею Метрополитена в Нью-Йорке. На кадрах Елена Малышева вся в белом в окружении внуков сияет от счастья. На ее ногах были изящные сандалии на низком каблуке, а завершали образ крупная сумка и блинные бусы. 

Ведущая с удовольствием ознакомила восьмилетнего Игоря и трехлетнюю Анну с собранием живописи и коллекциями старинных предметов с разных частей планеты.

Елена Малышева. Фото: Будни продюсера/ Telegram

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россияне потребовали прогнать Елену Малышеву с отечественных телеэкранов. Многие зрители пришли к выводу, что ее программа интересна только старикам, а сама она уже давно вызывает только тошноту у работающего и молодого населения. 

Источник: Будни продюсера • Требует проверки
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