Тактаров раскрыл "ужасы" жизни в США

Тактаров раскрыл "ужасы" жизни в США
Олег Тактаров. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер рассказал об американских приключениях

Популярный российский актер, продюсер и режиссер Олег Тактаров на Западе больше известен как боец UFC, мастер захватов и болевых приемов по прозвищу "Русский медведь".

Спортсмен выступал на крупнейших американских рингах, запомнился благодаря красивейшим победам в смешанных единоборствах. А в 2003 году на турнире UFC 45 вошел в первую десятку популярных бойцов по версии болельщиков.

Довольно значимая часть жизни Олега Тактарова была связана с США. Он даже женился на американке по имени Кэтлин, с которой познакомился на соревнованиях. Вторая супруга подарила артисту сына Китона.

В 2020 году, будучи на съемках в США, актер воспользовался паузой из-за пандемии коронавируса и решил навестить наследника. Однако его высадили из самолета, выполнявшего рейс из Торонто в Лос-Анджелес.

По словам звезды, один из бортпроводников якобы оказался геем, поэтому "Русский медведь" попросил, чтобы его обслуживали только женщины. Однако, по версии экипажа, проблема заключалась в опущенной маске.

"А когда прилетел в Лос-Анджелес следующим рейсом, увидел ужас, в который превратился за последние годы Беверли-Хиллз и вообще Голливуд", – добавил Олег Тактаров.

По его словам, улицы были наполнены мусором, стояли грязные палатки. Последней каплей, как подчеркнул актер, стали две женщины, которые наехали на него с другом за прогулку по безлюдному пляжу без масок.

Ранее живущий в США хоккеист Александр Овечкин поставил на место русофобов.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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