Живущая в роскоши Климова ужаснула безвкусицей: цыганские корни дают о себе знать

Актрису показала свою квартиру, но нарвалась на критику

На ютуб-канале знаменитой российской актрисы Екатерины Климовой появилось видео, в котором она отвечает на 73 вопроса и проводит экскурсию по своей роскошной двухэтажной квартире стоимостью 125 миллионов рублей. Знаменитость показала просторную кухню с антикварной позолоченной мебелью, спальное место, рядом с которым есть балетный станок, гардеробную с дорогущими нарядами, кабинет и другие комнаты.

Зрители не могли не заметить, что в квартире Климовой весьма дорогой декор, очень много мебели. Обустраивала жилплощадь сама актриса, без помощи специалистов, и это, как отметили интернет-пользователи, заметно. Они обвинили Екатерину в отсутствии вкуса. Один из зрителей назвал дизайн интерьера "московской безвкусицей", намекая на то, что многие состоятельные люди живут в подобных жилищах.

"Цыганские корни дают о себе знать, бессмысленное золочение всего что можно и нельзя", "Я думал, лужковское "квартира должна выглядеть дорого богато" осталось в 2000 годах", "Для меня захламленная квартира, много ненужных вещей", – высказались изумленные пользователи Сети

Некоторые увидели в интервью Климовой неискренность. Мол, актриса всегда с одним выражением лица, скрывает свою настоящую сущность. "Скучный человек", – вынес вердикт один из зрителей.

Ранее "Утро.ру" подробно писало о квартире Екатерины Климовой.