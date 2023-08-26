Живущая в роскоши Климова ужаснула безвкусицей: цыганские корни дают о себе знать

Живущая в роскоши Климова ужаснула безвкусицей: цыганские корни дают о себе знать
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрису показала свою квартиру, но нарвалась на критику

На ютуб-канале знаменитой российской актрисы Екатерины Климовой появилось видео, в котором она отвечает на 73 вопроса и проводит экскурсию по своей роскошной двухэтажной квартире стоимостью 125 миллионов рублей. Знаменитость показала просторную кухню с антикварной позолоченной мебелью, спальное место, рядом с которым есть балетный станок, гардеробную с дорогущими нарядами, кабинет и другие комнаты.

Зрители не могли не заметить, что в квартире Климовой весьма дорогой декор, очень много мебели. Обустраивала жилплощадь сама актриса, без помощи специалистов, и это, как отметили интернет-пользователи, заметно. Они обвинили Екатерину в отсутствии вкуса. Один из зрителей назвал дизайн интерьера "московской безвкусицей", намекая на то, что многие состоятельные люди живут в подобных жилищах. 

"Цыганские корни дают о себе знать, бессмысленное золочение всего что можно и нельзя", "Я думал, лужковское "квартира должна выглядеть дорого богато" осталось в 2000 годах", "Для меня захламленная квартира, много ненужных вещей", – высказались изумленные пользователи Сети

Некоторые увидели в интервью Климовой неискренность. Мол, актриса всегда с одним выражением лица, скрывает свою настоящую сущность. "Скучный человек", – вынес вердикт один из зрителей. 

Ранее "Утро.ру" подробно писало о квартире Екатерины Климовой. 

Источник: YouTube / @klimova__ekaterina ✓ Надежный источник
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