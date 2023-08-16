Климова показала откровенное фото без одежды: внимание привлекла одна деталь

Звезда похвасталась подтянутым телом

Актриса Екатерина Климова считается одной из главных красавиц современного кинематографа. В свои 45 лет звезда выглядит значительно моложе, признаваясь, что уделяет своей внешности очень много времени. Из-за этого появляются слухи, что артистка даже потратила на свое омоложение около 1,5 млн рублей. Она, в свою очередь, это отрицала.

При этом знаменитость практически ежедневно занимается спортом, поддерживая параметры фигуры на том же уровне, что в период съемок сериала "Бедная Настя". И это несмотря на рождение четырех детей.

Недавно в своих соцсетях она опубликовала откровенное фото, на котором предстала без верхней одежды – на Климовой был только купальник. Она демонстрировала стройные ноги и подтянутый живот, а также привлекала внимание к одной детали – вытянутой татуировке на ноге.

Это не единственное украшение на теле актрисы. Внизу на ногах можно было разлядеть стаю птиц и неразборчивую надпись.

Сейчаз артистка находится в круизе со своими младшими детьми. Подробностями отдыха она активно делится в Соцсетях.

Ранее в Сеть попало откровенное фото Екатерины Климовой на кровати.