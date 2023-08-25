Большой секрет: чем занимается Климова в спальне втайне от всех

Актрису никто не видит в это время

45-летняя актриса Екатерина Климова успешно совмещает работу и семейную жизнь. Она воспитывает четырех детей от разных браков: дочерей Елизавету и Беллу, сыновей Матвея и Корнея.

Летом российская актриса Екатерина Климова вместе с детьми живет в загородном доме на Новой Риге, а остальное время проводит в своей роскошной двухэтажной квартире. Особняк на Новой Риге с участком площадью в 15 соток актриса построила за 200 миллионов рулей. Здесь она проводит все свободное время, а во время работы остается в квартире.

Недавно звезда провела видеоэкскурсию для поклонников по своему роскошному жилищу в городской черте. Квартира Климовой находится на Кутузовском проспекте и стоит около 125 миллионов рублей. Эта квартира тоже очень многое значит для актрисы, именно здесь она готовиться к съемкам и выходу на сцену.

Кухня в квартире Климовой объединена с гостиной и представляет из себя просторное светлое помещение с белыми стенами. Здесь можно увидеть старинный двухсотлетний буфет из дерева, посуда из императорского фарфора с изображением Андрея Миронова.

В большой гардеробной стоит гримерное зеркало с туалетным столиком, массажное кресло, развешаны ее снимки.

Есть в квартире и тайная комната – это спальня Климовой, где творятся чудеса. Здесь висят зеркала в золотых рамах, стоит контрабас и балетный станок. Есть в спальне и большой секрет – это один укромный уголок, скрытый от глаз. Здесь Климова учит роли и решает рабочие вопросы.