Директор оправдался за слухи о продаже российской квартиры Леонтьева

Артист давно живет за пределами родной страны

Российский певец Валерий Леонтьев в последнее время живет за границей. Сейчас он живет в Майами вместе с женой Людмилой Исакович. Похоже, он не собирается возвращаться в Россию и хочет провести остаток жизни вдали от родной страны. Недавно в Сети появились слухи о том, что Валерий Леонтьев якобы распродает свою собственность в России.

Речь идет об элитной квартире в центре Москвы, которая отремонтирована по оригинальному дизайнерскому проекту. Стены двухуровневой квартиры якобы покрыты леопардовым принтом, а интерьер украшен масками представителей африканских племен. Поклонников взволновал тот факт, что Леонтьев словно сжигает все мосты с Россией.

Директор Валерия Леонтьева прокомментировал слухи о продаже его недвижимости. Он заявил, что не в курсе данной информации.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что люди из окружения Валерия Леонтьева опровергли слухи о продаже его квартиры в Москве. По данным источников, Валерий Леонтьев и вовсе намерен вскоре надолго вернуться в Россию. Источники уверяли, что квартира в Москве у него единственная, и он там планирует жить, поэтому о продаже не идет даже речи.