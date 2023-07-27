Директор оправдался за слухи о продаже российской квартиры Леонтьева

Директор оправдался за слухи о продаже российской квартиры Леонтьева
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артист давно живет за пределами родной страны

Российский певец Валерий Леонтьев в последнее время живет за границей. Сейчас он живет в Майами вместе с женой Людмилой Исакович. Похоже, он не собирается возвращаться в Россию и хочет провести остаток жизни вдали от родной страны. Недавно в Сети появились слухи о том, что Валерий Леонтьев якобы распродает свою собственность в России. 

Речь идет об элитной квартире в центре Москвы, которая отремонтирована по оригинальному дизайнерскому проекту. Стены двухуровневой квартиры якобы покрыты леопардовым принтом, а интерьер украшен масками представителей африканских племен. Поклонников взволновал тот факт, что Леонтьев словно сжигает все мосты с Россией. 

Директор Валерия Леонтьева прокомментировал слухи о продаже его недвижимости. Он заявил, что не в курсе данной информации. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что люди из окружения Валерия Леонтьева опровергли слухи о продаже его квартиры в Москве. По данным источников, Валерий Леонтьев и вовсе намерен вскоре надолго вернуться в Россию. Источники уверяли, что квартира в Москве у него единственная, и он там планирует жить, поэтому о продаже не идет даже речи. 

Источник: Звук ✓ Надежный источник
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