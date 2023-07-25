Леонтьев планирует вернуться жить в Россию: знакомые выдали подробности

Информацию сообщили близкие знакомые артиста

Несколько дней назад российские СМИ прогремели новостью о том, что переехавший в США Валерий Леонтьев выставил на продажу свою столичную недвижимость. Якобы двухэтажная квартира в самом центре Москвы артисту больше не нужна, поэтому объявления с ней появились в нескольких риелторских базах.



Однако, стало известно, что все это не более чем слухи. Об этом российские знакомые певца поведали в комментариях под новостью, размещенной одним из интернет изданий.

По словам информаторов, Валерий Леонтьев планирует вернуться жить в Россию. И, судя по всему, предполагает он возвращение на длительный период. Ведь для того, кому хватит для выполнения всех дел пары дней, выгоднее и удобнее будет расположиться в одном из столичных отелей.



"Эта информация – очередные бредни. Леонтьев не планирует продавать свою квартиру в Москве – она у него единственная и он там живет", – заступились за певца в Сети.

Что же до новости, в которой изначально и говорилось о продаже квартиры, то уверены многие, что это была лишь попытка черного пиара на имени Валерия Леонтьева. Агентство, которое и пустило этот слух, явно надеялось на то, что клюнувшие на "газетную утку" россияне захотят воспользоваться их услугами.

К слову, стало известно об отношении Валерия Леонтьева к СВО.

