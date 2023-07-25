Сотни миллионов рублей: раскрыто имущество генерала Суровикина

Его супруга является владелицей элитной недвижимости

После пропажи генерала Армагеддона Сергея Суровикина из медийного пространства вокруг его персоны появилось множество слухов. Помимо сведений о предполагаемом задержании, журналистам удалось выяснить, каким имуществом владеет военный. Об этом написало новосибирское подразделение BFM, установив, что он заработал сотни миллионов рублей.

По их данным, сейчас все сведения об имуществе Суровикина строго засекречены. Последняя информация в Росреестре – от 2019-го года. В отчете четырехлетней давности говорится, что военный получал в год более 30 млн рублей, а его жена немного меньше – почти 20 млн рублей.

В декларации говорится, что генерал является владельцем двух огромных квартир, площадь которых почти 300 и около 100 квадратов. Есть еще одна, но записана она на супругу Анну – размеры жилплощади составляют почти 83 квадрата.

Генеральская жена еще является собственником участков на 4 и 1,5 га, а также дома на 685 квадратных метров. Дополнительно у нее есть доля в нежилом помещении.

Ранее военкор Куксенкова намекнула, что скоро генерал Суровикин может вернуться после пропажи. Об этом сообщает URA.RU.

Американские источники утверждают, что якобы военный впал в немилость властей после мятежа ЧВК "Вагнер". Поэтому его было решено поместить под стражу. Официального подтверждения информации не было.