"Нельзя доверять": появились новые подробности в деле Суровикина

"Нельзя доверять": появились новые подробности в деле Суровикина
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
До конца неизвестно, где находится военный

После мятежа ЧВК "Вагнер" десятки высокопоставленных лиц российской армии были уволены, сообщает со ссылкой на собственные источники The Wall Street Journal. Часть из них были задержаны военной прокуратурой – среди этих лиц, по информации журналистов, якобы присутствует генерал Сергей Суровикин.

Американское издание утверждает, что решения были направлены на то, чтобы избавиться от сторонников ЧВК или людей, которые поддерживали их действия во время 24 июня. 

"Задержания направлены на очистку рядов от тех, кому, как считается, больше нельзя доверять", – указал один из источников.

Официально информация о задержании Суровикина подтверждена не была. В Госдуме ранее сообщали, что генерал в данный момент находится на отдыхе в Ростове-на-Дону.

Источник: The Wall Street Journal • Требует проверки
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