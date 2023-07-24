Заявление дочери Климовой о женщинах взорвало Сеть

Слова наследницы активно обсуждают

Известная российская актриса Екатерина Климова считает, что ее жизнь удалась на славу. Многодетная мать воспитывает четверых наследников от разных мужчин. Актриса гордится тем, что состоялась в профессии и подарила жизнь любимым чадам.



Недавно Екатерина призналась, что именно дети стали ее секретом красоты и молодости. Общение с

наследниками заряжает Климову энергией и помогает всегда держать себя в тонусе. У актрисы две дочери – Елизавета и Белла и два сына – Матвей и Корней. Дети никогда не мешали актрисе заниматься карьерой – все свое время она посвящает работе и наследникам.



Климова нередко выкладывает в социальные сети фотографии и видеоролики со своим семейством. Недавняя запись с младшей дочкой Беллой произвела фурор. Семилетняя наследница рассказала о том, что думает о предпочтениях представительниц прекрасного пола в отношении мужчин.

"Женщины любят, когда мужчины создают им романтику, дарят цветы, приглашают в ресторан и на закате пьют коктейли, уезжают на Мальдивы", – рассуждает ребенок.

Мысли малышки умилили интернет-пользователей. Многие отмечают, что Белла уже проявляет природную харизму – из нее может получится отличная актриса.



К слову, недавно стало известно, что бывший муж Климовой нанес ей новый удар. Экс-возлюбленные продолжают судиться из-за алиментов.

