Заявление дочери Климовой о женщинах взорвало Сеть

Заявление дочери Климовой о женщинах взорвало Сеть
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слова наследницы активно обсуждают

Известная российская актриса Екатерина Климова считает, что ее жизнь удалась на славу. Многодетная мать воспитывает четверых наследников от разных мужчин. Актриса гордится тем, что состоялась в профессии и подарила жизнь любимым чадам.

Недавно Екатерина призналась, что именно дети стали ее секретом красоты и молодости. Общение с
наследниками заряжает Климову энергией и помогает всегда держать себя в тонусе. У актрисы две дочери – Елизавета и Белла и два сына – Матвей и Корней. Дети никогда не мешали актрисе заниматься карьерой – все свое время она посвящает работе и наследникам.

Климова нередко выкладывает в социальные сети фотографии и видеоролики со своим семейством. Недавняя запись с младшей дочкой Беллой произвела фурор. Семилетняя наследница рассказала о том, что думает о предпочтениях представительниц прекрасного пола в отношении мужчин.

"Женщины любят, когда мужчины создают им романтику, дарят цветы, приглашают в ресторан и на закате пьют коктейли, уезжают на Мальдивы", – рассуждает ребенок.

Мысли малышки умилили интернет-пользователей. Многие отмечают, что Белла уже проявляет природную харизму – из нее может получится отличная актриса.

К слову, недавно стало известно, что бывший муж Климовой нанес ей новый удар. Экс-возлюбленные продолжают судиться из-за алиментов.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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