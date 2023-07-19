Долг в пять миллионов рублей: бывший муж нанес Климовой новый удар

Дело передали судебным приставам

Российская актриса Екатерина Климова судится с бывшим мужем Игорем Петренко из-за алиментов на двух сыновей Корнея и Матвея. Актер начал копить долги по алиментам еще в прошлом году. В итоге накопилась многомиллионная сумма. Перед Новым годом Петренко якобы выплатил Климовой почти всю сумму, задолжав около 60 тысяч рублей.

Климова подала на бывшего в суд с просьбой взыскать с него долги. История не получила развязки до сих пор, и актриса вынуждена терпеть унизительное положение. У Петренко в новом браке родились три дочери, и финансовое положение актера изменилось, и он снова перестал платить бывшей жене деньги на детей.

Дело об алиментах Петренко решили передать судебным приставам, которые теперь будут следить за событиями. По данным источников, бывший муж Климовой накопил на этот раз аж пять миллионов рублей.

Сама Екатерина Климова не комментирует ситуацию и старается держать марку. Несмотря на внутрисемейные разборки, актриса не запрещает детям видеться с отцом. Впрочем, эти встречи бывают очень редко, только для того, чтобы обменяться новостями и поговорить.

Тем временем старший сын Климовой и Петренко пошел по стопам родителей и начал строить актерскую карьеру.