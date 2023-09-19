Испустила дух в эмиграции: умерла известная советская актриса

Звезда киноленты "Вам и не снилось" скончалась в США

Сегодня, 19 сентября, печальные новости пришли из Соединенных Штатов Америки. Там, на чужбине, завершила свой земной путь знаменитая советская актриса Любовь Майкова. Для многих покинувшая этот мир артистка ассоциируется с молодостью – в Советском Союзе покойная имела оглушительный успех.



Известно, что любимица публики испустила дух накануне, 18 сентября. Что послужило причиной смерти пожилой актрисы, пока неизвестно. Широкому российскому зрителю ныне покойная знаменитость известна по ролям в таких популярных советских кинолентах, как "Вам и не снилось", "Салон красоты", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты" и других.



Артистка давно приняла решение строить свою жизнь на чужбине. Майкова переехала в Соединенные Штаты Америки в конце восьмидесятых и с тех пор жила в Сиетле. Там советскую красавицу и настигла смерть.



Любовь Майкова закончила ГИТИС, а затем блистательно играла на театральных подмостках в культурном учреждении Малая Драматическая Труппа. Ее уход стал большой потерей для культурной сферы.



К слову, ранее стало известно о смерти звезды телесериала "Саша+Маша". Кинорежиссера и артиста Игоря Кечаева убил тяжелый недуг.

