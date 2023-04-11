Ведущая "России 1" бежала из страны: СМИ рассекретили местонахождение

Ведущая "России 1" бежала из страны: СМИ рассекретили местонахождение
Ольга Шелест. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Журналистка отчалила в любимое место

Российская телеведущая Ольга Шелест в последний раз показалась на телеэкранах год назад в эфире программы "Пятеро на одного". То и дело Ольга мелькала на экранах, вела и музыкальные шоу, и радиопередачу. А с начала СВО попросту молча уволилась и уехала.

Коллеги раскрыли местонахождение Шелест – она переехала с семьей в Соединенные Штаты. Уже бывшая ведущая проживает с супругом Алексеем Тишкиным в Нью-Йорке. К слову, в этом городе Алексей уже работал, снимая клипы. Поэтому поехали в уже знакомое место. Да и у детей двойное гражданство – оба родились в Америке, рассказывают знакомые женатой пары.

Сама Ольга никогда не жаловалась на жизнь с супругом – четверть века прожили в любви и гармонии. Вернется ли Шелест в Россию – неясно. На такие вопросы она не отвечает. Да и политику комментировать не спешит.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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