Изуродованную Боню нашли на асфальте среди бомжей в США

Изуродованную Боню нашли на асфальте среди бомжей в США
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состояние блогера вызывает вопросы

Виктория Боня переживает не самый простой период в жизни. Знаменитость решилась на пластическую оперцию по улучшению лица, о чем стала активно рассказывать в своих соцсетях, но вместо интереса и понимания со стороны публики получила в свой адрес много критики. Людям кажется, что хирург изуродовал достаточно красивую женщину, из-за чего многие сравнивают ее с Майклом Джексоном.

Саму Викторию такие слова в свой адрес очень задевают. Она нередко плачет в сториз и даже отказалась показывать лицо до тех пор, пока не сойдут отеки. 

Недавно Боню нашли на асфальте на достаточно популярной у бомжей улице в США. Знаменитость, учитывая свое тяжелое эмоциональное состояние, решила прилечь прямо посреди голливудской Аллеи Славы. Проходящих мимо людей нисколько не удивляло поведение звезды.

Фото: соцсети

Как известно, место является излюбленным у людей без определенного места жительства. Довольно часто они могут справлять нужду прямо посреди главной туристической достопримечательности. В Сети стали переживать, что такая выходка может обернуться для Бони проблемами, ведь шрамы после операции еще до конца не затянулись.

"Боне советуем побыстрее продезинфицировать одежду после такого отдыха. Мало ли что…", – пишут неравнодушные.

Ранее Утро.ру писало, что Виктория Боня впала в депрессию на фоне хирургического вмешательства.

Источник: Утро.ру
По теме

В Польше придумали суровую месть для Украины: ответят по заслугам

Политика незалежных многим надоела

"Спасибо, не расстреляли": Пашутин поражен гуманностью россиян к подлой Вайкуле

Актер убежден, что певицу стоило бы поставить к стенке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей