Изуродованную Боню нашли на асфальте среди бомжей в США

Состояние блогера вызывает вопросы

Виктория Боня переживает не самый простой период в жизни. Знаменитость решилась на пластическую оперцию по улучшению лица, о чем стала активно рассказывать в своих соцсетях, но вместо интереса и понимания со стороны публики получила в свой адрес много критики. Людям кажется, что хирург изуродовал достаточно красивую женщину, из-за чего многие сравнивают ее с Майклом Джексоном.

Саму Викторию такие слова в свой адрес очень задевают. Она нередко плачет в сториз и даже отказалась показывать лицо до тех пор, пока не сойдут отеки.

Недавно Боню нашли на асфальте на достаточно популярной у бомжей улице в США. Знаменитость, учитывая свое тяжелое эмоциональное состояние, решила прилечь прямо посреди голливудской Аллеи Славы. Проходящих мимо людей нисколько не удивляло поведение звезды.

Как известно, место является излюбленным у людей без определенного места жительства. Довольно часто они могут справлять нужду прямо посреди главной туристической достопримечательности. В Сети стали переживать, что такая выходка может обернуться для Бони проблемами, ведь шрамы после операции еще до конца не затянулись.

"Боне советуем побыстрее продезинфицировать одежду после такого отдыха. Мало ли что…", – пишут неравнодушные.

Ранее Утро.ру писало, что Виктория Боня впала в депрессию на фоне хирургического вмешательства.