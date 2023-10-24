Бородина пошла против Собчак и отказалась поддержать Израиль

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Известная российская телеведущая Ксения Бородина влюбила в себя миллионы людей по всей стране после проекта "Дом-2", который вела совместно со скандальной журналисткой Ксенией Собчак. Вот только взгляды звезд со временем прицельно разошлись.
После начала специальной военной операции Ксения Собчак временно сбежала из России и выступила с критикой решения главы государства. Называя себя либеральным политиком, блогерша умудряется то и дело отыгрываться на простых гражданах. В целом народ ее не любит.
Зато Ксения Бородина пользуется огромным уважением за патриотическую позицию. Она неоднократно выступала в поддержку российского лидера, а с началом СВО начала оказывать непосредственную помощь нашим солдатам.
В частности, телеведущая за личные средства закупила для мобилизованных военное снаряжение. А в это время Ксения Собчак продолжала снимать якобы пацифистские ролики.
Однако с началом конфликта между Израилем и Палестиной пацифизм этнической еврейки Собчак поубавился. Несмотря на объявленное на Святой земле военное положение, она поддержала историческую родину.
В этом плане Ксения Бородина пошла против своей коллеги и публично отказалась поддержать Израиль, из-за чего даже поругалась с подписчиками.
"Не втягивайте меня в эти провокации, я такой фигней заниматься не собираюсь",
– заявила экс-ведущая "Дома-2" в социальных сетях. Но до жесткого заявления фанаты подозревали, что Ксения Бородина поддерживает Израиль. На странную мысль их навела одежда звезды в синих и белых тонах.
Ранее Бородина высказалась о беглой Трояновой.
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