Mash: Собчак ненароком поддержала ХАМАС деньгами

Mash: Собчак ненароком поддержала ХАМАС деньгами
Ксения Собчак. Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
И ведь никто не заметил

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАКИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА 

Журналистка Ксения Собчак вместе с иноагентом-рэпером Моргенштерном* ненароком поддержали палестинское движение ХАМАС, пишут в Mash. Оказывается, для интервью была арендована площадка в одном из люксовых отелей в Эмиратах. А часть директоров этого отеля оказывает финансовую поддержку боевикам.

Выступление должно состояться в конце октября в дубайском Raffles с космическими ценами на билеты – начиная от 25 тысяч рублей. 

Владельцем сети отелей выступая французская Accor, входящая в топ-10 гостиничных групп с мировым именем. Средства за аренду, вполне логично, уйдут в бюджет организации, в совете директоров которой состоят топ-менеджеры Qatar Investment Authority. Они полностью подконтрольны катарским властям, которые поддерживают ХАМАС и обвиняют Израиль в развязывании конфликта, говорится в материале. 

Ранее мы подробно рассказывали о предстоящей беседе улетевшего в Эмираты и Собчак.

Пока что Ксения и артист-иноагент не комментировали сообщения.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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